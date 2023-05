Défaite de Teddy Riner, .... juste après son sacre 😥

Options du sujet Imprimer le sujet

Mais juste après son sacre, il décide de faire un énième combat. Et il le perd. Quel gros nul!









Afficher le spoil Il s'agit d'un combat avec sa fille Isis. Teddy Riner a été sacré champion du monde pour la 11ème fois, à Doha dimanche dernier. (Teddy Riner est un Judoka français, au cas où)Mais juste après son sacre, il décide de faire un énième combat. Et il le perd. Quel gros nul!

