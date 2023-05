Un chiot s'endort à la TV + chat masseur + chien éllectrique + vélo en feu

Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram

Un chiot proposé à l'adoption par un refuge s'endort dans les bras d'un présentateur TV :

Un chat fait un massage à un enfant en bas âge :

Un chien* découvre l'électricité statique sur son canapé :

*pour autant qu'on puisse appeler cette race de chien, un chien



Un individu roule sur un vélo enflammé au niveau des roues :

Aujourd'hui 19:41:53