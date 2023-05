Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Chat&chien + rats dans un magasin + nettoyer un grill de cuisine + voiture vs virage = vélo 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7943 Karma: 20836 Quand tu ne retrouve pas le chat, demande au chien :

Vous navigateur est trop vieux



Des rats dans un magasin japonnais :

Vous navigateur est trop vieux



Nettoyer une cuisine :

Vous navigateur est trop vieux



Quand tu coupe le virage en voiture / Et paf le vélo :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:43:55