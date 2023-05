surprise lors d'un concert de Borderline Toxic

Je suis accro Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 763 Karma: 1651



When you walk into a pub and the cover band starts playing your song



En jouant ce morceau culte de Green Day lors d'un concert dans un bar, le groupe de reprises Borderline Toxic a eu une belle surprise.

Billie Joe Armstrong,chanteur et guitariste de Green Day,a sauté sur la scène dès qu'il a entendu le groupe entamer le classique de son groupe "Basket Case".

Contribution le : Aujourd'hui 20:16:17