Habituellement, les Experts de cette section s'activent dans la recherche audio ou vidéo ou jeux-vidéos.

Mais ce jour-là, un petit malin a demandé :

Citation : Il y a cela chez moi, je ne sais pas ce que c'est. A quoi cela a pu servir ?

La communauté s'est relayée nuit et jour pour trouver



Notre Expert @-Flo- a relancé une nouvelle recherche



Je vous propose donc le jeu du



C'est quoi ce Truc ?



- le MJ propose une (ou plusieurs) image concernant un objet méconnu.

- les joueurs lancent des propositions à tour de rôle.

- le MJ récapitule les réponses pour avoir une meilleure visibilité du Truc.

- celui qui trouve relance.



Si tu connais : laisse la chance aux autres (sauf si ça traîne).

Re: C'est quoi ce Truc ?

Relance





9 cm de large 9 cm de large

gazeleau Re: C'est quoi ce Truc ?

@Baba-Yaga C'est un poil de cul ! De qui? ... je ne me prononce pas ! Bouge voir le truc blanc qui gène l'identification de ce poil !

Le_Relou Re: C'est quoi ce Truc ?

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4808 Karma: 3066 une chaussette d'orteils à mettre quand tu portes de claquettes et que tu as des mycoses ?

Ustost Re: C'est quoi ce Truc ?

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 1125 Karma: 1218 Baba-Yaga



Le petit malin c'est moi



Je vais déposer les droits



@Le_Relou



Oui, je pense comme toi.



Un genre de cache orteils Le petit malin c'est moiJe vais déposer les droitsOui, je pense comme toi.Un genre de cache orteils

CrazyCow Re: C'est quoi ce Truc ?

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17998 Karma: 27017 Un rembourrage quand on a des chaussures trop grandes ?

-Flo- Re: C'est quoi ce Truc ?

@gazeleau a écrit:

@Baba-Yaga C'est un poil de cul ! De qui? ... je ne me prononce pas ! Bouge voir le truc blanc qui gène l'identification de ce poil !



Le poil de cul à côté, c'est pour donner l'échelle. C'est astucieux !



[Edit] @Baba-Yaga : Comme je te sais danseuse, je dirais que c'est un truc pour mettre au bout des ballerines pour faire des pointes plus confortables ? Citation :Le poil de cul à côté, c'est pour donner l'échelle. C'est astucieux ![Edit] @: Comme je te sais danseuse, je dirais que c'est un truc pour mettre au bout des ballerines pour faire des pointes plus confortables ?

Asmodee88 Re: C'est quoi ce Truc ?

9cm de large j'ai bien envie de faire une blague graveleuses

