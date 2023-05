Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Parfois quand tu n'y arrive pas, un peu de support peut t'aider à y arriver

un skateur essaye de descendre une rampe mais se plante plusieurs fois d'affilée , un garçon va l'encourager et ça va passer

Aujourd'hui 14:42:44