Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Une tornade dans le Montana 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18179 Karma: 20861 Plutôt inhabituel ici



Tornado Appears Over Mountains in Montana || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:35:11

deepo Re: Une tornade dans le Montana 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1479 Karma: 827 une tornade SUR le montana

Contribution le : Aujourd'hui 20:13:49

alfosynchro Re: Une tornade dans le Montana 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12177 Karma: 5384 @deepo

Le Montana est un Etat, donc je pense qu'on peut écrire "dans" le Montana.

Contribution le : Aujourd'hui 20:25:56