Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un bébé entend ses parents pour la première fois 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35497 Karma: 14154

Un moment de découverte pour le bébé mais aussi pour les parents!

Un bébé malentendant est équipé d'appareils auditifs. Il peut enfin entendre ses parents.Un moment de découverte pour le bébé mais aussi pour les parents!

Contribution le : Aujourd'hui 12:53:32