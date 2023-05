Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Gagner plein d'argent grâce à la manifestation

wtf wtf

Contribution le : Aujourd'hui 14:21:56

-Flo- Re: Gagner plein d'argent grâce à la manifestation

Perso je n'avais pas du tout compris la blague, car je ne connaissais pas le phénomène dont il est question :



Je pense que ça fait beaucoup rire les Américains car c'est visiblement un sujet à la mode promu par certaines célébrités, mais qu'en France ça nous passe (pour le moment) très haut au dessus de la tête. L'intégration ne fonctionne pas (du moins chez moi). Voici le lien direct : https://www.instagram.com/p/CnkSEPajlQQ/ Perso je n'avais pas du tout compris la blague, car je ne connaissais pas le phénomène dont il est question : Manifestation (popular psychology) Je pense que ça fait beaucoup rire les Américains car c'est visiblement un sujet à la mode promu par certaines célébrités, mais qu'en France ça nous passe (pour le moment) très haut au dessus de la tête.

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:51