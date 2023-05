Un jeune gorille fait une blague à ses parents

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 15095 Karma: 12338

Un jeune gorille élevé en captivité fait une blague à ses parents. Tandis qu'ils s'apprêtent à quitter leur enclos, il pince les fesses de sa mère et se cache immédiatement après. Cette dernière se retourne et s'en prend à son père qu'elle pense être à l'origine de cet affront.





Silverback Gorilla is Falsely Accused! Someone Set Him Up | The Shabani Group

Contribution le : Aujourd'hui 16:05:42