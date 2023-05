Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7965 Karma: 20871

:



Police chase down man going 100km/h on e-scooter after he crashes En trottinette électrique sur l'autoroute à 100km/hPolice chase down man going 100km/h on e-scooter after he crashes

Contribution le : Aujourd'hui 18:56:44