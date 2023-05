Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Un lapin mange de la salade + Minéral sympa + demi-tour impossible

Kapybara

Un lapin mange de la salade (ou un autre légume, un expert saura me corriger) :

Un minéral sympa :

Faire un demi-tour impossible en voiture :

(sans doute DJP)

Aujourd'hui 13:48:31

alfosynchro

3. S'il maîtrise le demi-tour, il ne maîtrise pas sa marche arrière. C'eut été plus simple de descendre complètement en marche arrière jusqu'en bas et faire demi tour ensuite.

Ou alors, il voulait juste se la péter.

Aujourd'hui 15:29:26

Le_Relou

il voulait juste se la péter.

il voulait juste se la péter.

Aujourd'hui 15:45:54

CrazyCow

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18011 Karma: 27041

@alfosynchro a écrit:

3. S'il maîtrise le demi-tour, il ne maîtrise pas sa marche arrière. C'eut été plus simple de descendre complètement en marche arrière jusqu'en bas et faire demi tour ensuite.

Ou alors, il voulait juste se la péter.

Ou alors, il voulait juste se la péter.



Aujourd'hui 16:10:36