Le canapé volant

Storm sends sofa flying in Turkey



Alors que des vents violents frappaient Ankara, en Turquie, des images sur les réseaux sociaux semblaient montrer un canapé d'extérieur soufflé d'un gratte-ciel dans le ciel.



Onur Kalmaz, qui a filmé la vidéo, a déclaré à l'agence de presse turque Demirören Haber Ajansı que personne n'avait été blessé par l'incident et que le siège était resté utilisable après que les meubles se soient retrouvés dans son jardin.

Avoir un balcon au 20ème étage ... Bof bof hein. Ce genre de canapé en osier.Avoir un balcon au 20ème étage ... Bof bof hein.

