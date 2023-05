Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Création d'une table basse à LED 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18194 Karma: 20909

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:42

Wiliwilliam Re: Création d'une table basse à LED 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35507 Karma: 14175 marrant la première semaine. Mais après ça doit être chiant.

Je suppose qu'il y a un interrupteur!



En tout cas, ça doit être super chouette à concevoir!

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:07

Banbs Re: Création d'une table basse à LED 0 #3

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 301 Karma: 293 Quelqu'un a une idée de la pcb utilisée ? impossible de la trouver sur internet...

Contribution le : Aujourd'hui 18:18:21