Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Chat Relou + Flamme invisible + Tirer sur de l'oxygène 2 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7983 Karma: 20930 Un chat fait semblant de manger le câble de chargement d'un smartphone lorsqu'il n'est pas satisfait de la rapidité d'arrivée de son repas :

Vous navigateur est trop vieux



Une flamme invisible :

Vous navigateur est trop vieux



Tirer sur des réservoirs à oxygène avec différentes armes et calibres (devinez dans quel pays!) :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:34:42