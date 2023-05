Embêter un chat obèse + pistolet à eau + astuce resto + conduite sur parking vide

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7983 Karma: 20930



Vous navigateur est trop vieux



Pistolet à eau automatique :

Vous navigateur est trop vieux

Et dire que gamin on devait pomper à la main...



Astuce pour ne pas payer le resto (faut vraiment être des c******) :

Vous navigateur est trop vieux



Quand tu ne sais pas conduire sur un parking vide :

Vous navigateur est trop vieux Une personne embête un chat obèse :Pistolet à eau automatique :Et dire que gamin on devait pomper à la main...Astuce pour ne pas payer le resto (faut vraiment être des c******) :Quand tu ne sais pas conduire sur un parking vide :

Contribution le : Aujourd'hui 18:55:35