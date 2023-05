Options du sujet Imprimer le sujet

akrogames bug: je clique sur l'image d'une vidéo mais une autre se lance 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 04/02/2014 12:29 Post(s): 2253 Karma: 448 Coucou,



J'ai un bug, quand je clique sur la viédo : "Leur mouvement de danse préféré", c'est la vidéo du requin et du kayak qui se lance ^^



merci

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:44

La civilisation humaine n'est que chaos.

_________________La civilisation humaine n'est que chaos.