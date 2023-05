Options du sujet Imprimer le sujet

JorisPab un avion F18 se crash sur une base militaire en Espagne 1 #1

Je suis accro Inscrit: 19/02/2016 07:57 Post(s): 1122 Karma: 1262 à Saragosse

heuresement, aucune victime est a déploré, l'avion est tombé dans l'enceinte militaire dégagée.

le pilote a pu s'éjecter à temps et ne souffrirait que de blessures légères suite au parachutage.







La Razón - ÚLTIMA HORA | Un caza F18 se estrella en la base aérea de Zaragoza en una exhibición. El piloto ha podido eyectarse antes de la colisión



alfosynchro Re: un avion F18 se crash sur une base militaire en Espagne 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12194 Karma: 5396 J'ai lu quelque part que quand un pilote crashe un avion, il est sanctionné !?

Quelqu'un aurait des précisions ? Ou une rectification ?

Asmodee88 Re: un avion F18 se crash sur une base militaire en Espagne 0 #3

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1177 Karma: 946

j'avais cru voir passer l'info mais corrigé car a priori c'est pas le cas, un homme "coûte plus cher" qu'un avion. On est plutôt sur un dans le doute ejecte (de ce que j'ai cru comprendre) . Par contre ce qui est vrai c'est que la "sanction" c'est que tu peu faire que 2 ejection dans ta vie car les ejections sont ultra traumatisante pour le corps, notamment colonne / cervical. Citation :j'avais cru voir passer l'info mais corrigé car a priori c'est pas le cas, un homme "coûte plus cher" qu'un avion. On est plutôt sur un dans le doute ejecte (de ce que j'ai cru comprendre) . Par contre ce qui est vrai c'est que la "sanction" c'est que tu peu faire que 2 ejection dans ta vie car les ejections sont ultra traumatisante pour le corps, notamment colonne / cervical.

Krogoth Re: un avion F18 se crash sur une base militaire en Espagne 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4393 Karma: 1657 @alfosynchro Ca dépend de la raison. Si avarie moteur et que l'avion va se crashé autant qu'il s'éjecte. S'il a fait le con et qu'il pouvait poser l'avion alors sanction. Après une ejection est souvent assez violente pour écarter, au moins temporairement, le pilote de tout poste de pilotage.

