Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Le trou de l'enfer 2 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 397 Karma: 808 Vous navigateur est trop vieux

J'espère pour eux qu'ils n'ont qu'un seul point d'eau - cafard

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:21

Fabiolo Re: Le trou de l'enfer 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1808 Karma: 1021 C'est là que tu regrettes de ne pas avoir un broyeur intégré.

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:28

Asmodee88 Re: Le trou de l'enfer 0 #3

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1179 Karma: 946 je verserais de l'eau bouillante perso (en tenant bien le couvercle)

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:07

Loom- Re: Le trou de l'enfer 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 9248 Karma: 3986 Je comprend pas, ils sont dans le broyeur ils en sortent ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:36:17

NeZeiQei Re: Le trou de l'enfer 0 #5

Je suis accro Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 815 Karma: 2189 @Fabiolo Jus de cafards au petit dej super énergétique à n'en pas douter mais pas sur que ce soit agréable au gout.

Contribution le : Aujourd'hui 20:38:30