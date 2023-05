Kareen ++ (attendez la fin de la vidéo...)

Options du sujet Imprimer le sujet

Station service - hit & run - karma

Station service - hit & run - karma

@Fabiolo

elle ne fais pas que défoncer tout sur son passage dans la station service

elle ne fais pas que défoncer tout sur son passage dans la station service

Elle fait un autre accident devant un garage, 50 m plus loin

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1808 Karma: 1021 @MacGeorges



Oui voilà je m'attendais à un truc fou une fois qu'elle était sorti de sa voiture.



Par contre on ne sait pas trop ce que le mec essayait de faire au tout début, de la sortir de la caisse? Le contexte serait intéressant à connaître.

