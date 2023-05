Options du sujet Imprimer le sujet

charly8312 faire des images avec toujours le meme personnage 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 12:16:38 Post(s): 1 salut a tous

j'ai un book a faire mais je voulais savoir comment faire des images avec toujours le meme personnage

elle s'appele lily et je mets quoi dans le prompt

est ce que si je mets lily a chaque fois est ce qu'il va me ressortir a chaque fois le meme visage ou dois je mettre un prompt special pour reprendre le meme personnage dans differentes situations?



merci a tous

Contribution le : Hier 13:31:35