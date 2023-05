Options du sujet Imprimer le sujet

Demetan J'ai oublié de mettre les sangles (faire peur aux clients d'un manège à sensations) 1 #1

Je suis accro Inscrit: 29/03/2012 10:31 Post(s): 1364 Karma: 152





"Un opérateur farceur.. une fois que ses clients sont bien accrochés, l'opérateur fait mine d'avoir oublié quelque chose d'essentiel dans le fonctionnement du manège.

Manège "Monster Drop" dans le parc The Mountain Monster situé à Pigeon Forge dans le Tennessee".

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:15