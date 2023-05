Options du sujet Imprimer le sujet

Kratos2077 Intelligent ou débrouillard ? Un corbeau en action

Sympa







Il y a quelques vidéos shorts pas désagréable du tout (notamment celle avec le lezard. Sympa Il y a quelques vidéos shorts pas désagréable du tout (notamment celle avec le lezard. Sympa

Aujourd'hui 11:27:48

Wiliwilliam Re: Intelligent ou débrouillard ? Un corbeau en action

Très impressionnant l'utilisation d'outils.

Citation :

Très impressionnant l'utilisation d'outils.

Citation :

@Kratos2077 a écrit:

Il y a quelques vidéos shorts pas désagréable du tout (notamment celle avec le lezard. Sympa

Celui avait la queue qui se détache?

Celui avait la queue qui se détache?

J'ai vu l'écureuil volant aussi. Il va pas le bouffer quand même :S Le corbeau: "Mais le connard! Qu'il arrête de foutre ma bouffe dans un tuyau!"

Aujourd'hui 11:30:31

Loom- Re: Intelligent ou débrouillard ? Un corbeau en action

Les corbeaux on en voit souvent des vidéo ou ils font des choses assez dingues.

Aujourd'hui 12:08:34