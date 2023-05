Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Un petit revolver 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8020 Karma: 21001 Un (très) petit revolver :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:27:34

Wiliwilliam Re: Un petit revolver 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35525 Karma: 14185



Mini Canon ça rappelle le fameux mini canon passé il y a fort longtemps sur le forum.

Contribution le : Aujourd'hui 17:30:10

LeMiniMilgram Re: Un petit revolver 0 #3

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8020 Karma: 21001 @Wiliwilliam très bonne mémoire!

Contribution le : Aujourd'hui 17:39:05