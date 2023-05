Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Photoshop + Adobe FireFly - IA 5 #1

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 14422 Karma: 15321

Contribution le : Aujourd'hui 17:41:50

Grobreaker Re: Photoshop + Adobe FireFly - IA 0 #2

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 824 Karma: 485 Je viens de voir ca sur Reddit, et ca peut être interessant. A voir comment ca va rendre une fois le plugin en place. La sur la video ca a l'air propre mais le modele a du être entrainer a mort sur cette image pour faire un joli rendu

Contribution le : Aujourd'hui 17:46:16

Wiliwilliam Re: Photoshop + Adobe FireFly - IA 3 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35525 Karma: 14185





J'ai demandé de rajouter des morceaux de carotte (j'ai sélectionné la zone où je voulais les morceaux)





J'ai demandé que le background soit remplacé par les mains de quelqu'un qui porte le hamster





J'ai demandé qu'un chapeau de noël soit généré (j'ai sélectionné la zone où je voulais le chapeau)





Je trouve le chapeau excessivement bien intégré.

c'est généré très rapidement. Des variantes sont proposées. Des styles de générations sont aussi proposés.

C'est très complets.



Ils existent d'autres outils firefly, tous en beta.



Je suis en train de réfléchir au temps que j'ai pu passé à l'époque, à faire les cartes postales de Koreus.

Là, y a plus qu'à taper les noms des réf des avatars et à mettre ça dans un beau background de carte postale. Image générée entièrement par Firefly, j'ai demandé un hamster qui mange une carotte.J'ai demandé de rajouter des morceaux de carotte (j'ai sélectionné la zone où je voulais les morceaux)J'ai demandé que le background soit remplacé par les mains de quelqu'un qui porte le hamsterJ'ai demandé qu'un chapeau de noël soit généré (j'ai sélectionné la zone où je voulais le chapeau)Je trouve le chapeau excessivement bien intégré.c'est généré très rapidement. Des variantes sont proposées. Des styles de générations sont aussi proposés.C'est très complets.Ils existent d'autres outils firefly, tous en beta.Je suis en train de réfléchir au temps que j'ai pu passé à l'époque, à faire les cartes postales de Koreus.Là, y a plus qu'à taper les noms des réf des avatars et à mettre ça dans un beau background de carte postale.

Contribution le : Aujourd'hui 18:02:01

rompich Re: Photoshop + Adobe FireFly - IA 0 #5

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1725 Karma: 435 Merci @Wiliwilliam pour ta démo !



Quand tu fais ce genre d'édition c'est ton ordi qui mouline ou le cloud ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:08:52

Wiliwilliam Re: Photoshop + Adobe FireFly - IA 1 #6

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35525 Karma: 14185 rompich cloud !

Y a un outil pour générer du texte texturé. Plutôt cool aussi!





Pour moi, adobe tire une balle droit dans le cœur d'un de ses outils: adobe stock.



Mmmmh. Je viens de lire qu'en fait Firefly puisent son inspiration de la base de données de Adobe Stock.

Finalement, l'un ne pourra pas vivre sans l'autre. cloud !Y a un outil pour générer du texte texturé. Plutôt cool aussi!Mmmmh. Je viens de lire qu'en fait Firefly puisent son inspiration de la base de données de Adobe Stock.Finalement, l'un ne pourra pas vivre sans l'autre.

Contribution le : Aujourd'hui 18:09:37