Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Une machine mange un véhicule + on est foutu 3 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8024 Karma: 21003 Une machine mange un véhicule :

Vous navigateur est trop vieux



Une intelligence artificielle assiste la création d'un jeu :



Blockade Labs: Sketch-to-Skybox Announcement

Contribution le : Aujourd'hui 20:04:07

Kendaar Re: Une machine mange un véhicule + on est foutu 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2626 Karma: 1492 @Krogoth tout a fait d'accord, on admettra facilement que minecraft c'est tres tres moche, pourtant ya des centaines de millions de joueurs, car le gameplay est tres varié et n'a pour seule limite que l’imagination

Contribution le : Aujourd'hui 21:09:36