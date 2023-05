Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Une fillette au golf 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18221 Karma: 20992

Girl Struggles to Putt || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:30

CrazyCow Re: Une fillette au golf 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18027 Karma: 27083 J'ai cru qu'elle arriverait à rater le dernier coup

Contribution le : Aujourd'hui 19:35:11

Wiliwilliam Re: Une fillette au golf 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35534 Karma: 14197

J'étais premier, j'ai fini dernier. Exactement moi l'autre jour sur le dernier trou du jeu de golf nintendo switch sport ...J'étais premier, j'ai fini dernier.

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:50