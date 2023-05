Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un Stealth Bomber vu de très près 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35535 Karma: 14198

Il est à "capacité" nucléaire donc il fait partie de la force de dissuasion nucléaire américaine. Là je n'ai pas l'impression qu'il est armé d'une ogive.

Seulement 21 exemplaires ont été construits. (Ça coûte pépettes) il est donc peu courant de le voir, surtout d'aussi près





B-2 Stealthy approach! Approche d'un Stealth Bomber (ou Northrop B-2 Spirit) sur ce qui est probablement l'ile de Midway. C'est un bombardier stratégique furtif.Il est à "capacité" nucléaire donc il fait partie de la force de dissuasion nucléaire américaine. Là je n'ai pas l'impression qu'il est armé d'une ogive.Seulement 21 exemplaires ont été construits. (Ça coûte pépettes) il est donc peu courant de le voir, surtout d'aussi prèsB-2 Stealthy approach! https://t.co/WVtMCFn6qt

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:29

rompich Re: Un Stealth Bomber vu de très près 0 #3

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1727 Karma: 437 Oh un freesbee !

Ha non.



Contrairement aux avions traditionnels pour être furtifs ces avions transportent leur charge en soute. Donc impossible de savoir s'il est armé.

Contribution le : Aujourd'hui 20:35:25