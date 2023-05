Les nouveaux rois de Rocket League.

Je suis accro Inscrit: 04/02/2014 12:12 Post(s): 1773 Karma: 1244





Après, étant à fond dans la scène RL, c'est une question de timing, car ... il se trouve que peu après cette victoire au major d'hiver, l’hégémonie de la KC se voit déjà contredite. La team Vitality a enfin récupéré son prodige, le petit génie qui débarque, français aussi, Zen. Avec lui, c'est bien simple, ils ont gagné TOUS les tournois jusqu'à présent. Rising Star Odyssey, Gamers Without Borders, et le premier régional RLCS de printemps. Ils sont sur une série de 13 victoires 0 défaites en compétition.



Donc en tant que fan de la scène sportive de Rocket League, j'en dis quoi ? Que l'on est chanceux d'avoir clairement la meilleure région du monde pour Rocket League, et même le meilleur pays, la France, qui reste parmi le top de la scène depuis quasiment ses débuts. On est chanceux d'avoir -notamment mais pas que- la Team Vitality et la Karmine Corp, et on peut tous espérer raisonnablement avoir une finale des worlds faisant s'affronter ces 2 monstres actuels.



Par contre je ne dirais pas à ce jour que KC sont "les rois". Tout le Blue Wall est persuadé de leur victoire à venir aux worlds en août, et à ce moment là oui on pourra le dire Comme d'ailleurs on dit souvent d'ores et déjà de Vatira qu'il est le GOAT. Il peut le devenir, mais le dire dès à présent c'est aller trop loin. Je leur souhaite à tous le meilleur avenir et pour l'instant il s'annonce radieux, et en ça, je suis heureux de pouvoir en profiter Et je reste fan des joueurs francophones, tous, avant tout ! C'est un bon documentaire pour sûr. De même que la KC avait sorti son propre docu ("les prodiges" > https://www.youtube.com/watch?v=E_iwliDqoU8 ), très bon également.Après, étant à fond dans la scène RL, c'est une question de timing, car ... il se trouve que peu après cette victoire au major d'hiver, l’hégémonie de la KC se voit déjà contredite. La team Vitality a enfin récupéré son prodige, le petit génie qui débarque, français aussi, Zen. Avec lui, c'est bien simple, ils ont gagné TOUS les tournois jusqu'à présent. Rising Star Odyssey, Gamers Without Borders, et le premier régional RLCS de printemps. Ils sont sur une série de 13 victoires 0 défaites en compétition.Donc en tant que fan de la scène sportive de Rocket League, j'en dis quoi ? Que l'on est chanceux d'avoir clairement la meilleure région du monde pour Rocket League, et même le meilleur pays, la France, qui reste parmi le top de la scène depuis quasiment ses débuts. On est chanceux d'avoir -notamment mais pas que- la Team Vitality et la Karmine Corp, et on peut tous espérer raisonnablement avoir une finale des worlds faisant s'affronter ces 2 monstres actuels.Par contre je ne dirais pas à ce jour que KC sont "les rois". Tout le Blue Wall est persuadé de leur victoire à venir aux worlds en août, et à ce moment là oui on pourra le direComme d'ailleurs on dit souvent d'ores et déjà de Vatira qu'il est le GOAT. Il peut le devenir, mais le dire dès à présent c'est aller trop loin. Je leur souhaite à tous le meilleur avenir et pour l'instant il s'annonce radieux, et en ça, je suis heureux de pouvoir en profiterEt je reste fan des joueurs francophones, tous, avant tout !

Contribution le : Aujourd'hui 15:55:46