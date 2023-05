Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix Un artiste bien déjanté passe le casting pour La France a un Incroyable Talent 1 #1

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 474 Karma: 181

La vidéo est un peu longue, mais présente bien le décors ainsi que cet énergumène qui passe le casting à sa manière.

Si il est pris ou pas pour l'émission, peu importe, il s'en fiche royalement La vie est un jeu pour François Genty:





François Genty passe le casting pour La France a un Incroyable Talent ( Salut les koresiens !La vidéo est un peu longue, mais présente bien le décors ainsi que cet énergumène qui passe le casting à sa manière.Si il est pris ou pas pour l'émission, peu importe, il s'en fiche royalementLa vie est un jeu pour François Genty:François Genty passe le casting pour La France a un Incroyable Talent ( https://www.videaste.eu

Contribution le : Aujourd'hui 17:32:09