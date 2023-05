Quand tu es pressé de sortir de l'avion

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 15107 Karma: 12367

gazeleau Pour répondre à cette question il faut se référer à l'interview éclairante de l'expert dans l'article de CNN donné en lien :



"Aviation expert Geoffrey Thomas of Airline Ratings described the incident as “very bizarre.”



“Technically, it’s not possible to open those doors in flight,” he told CNN.



[...]



“It seems implausible that the door could be opened in the first place and then against the airstream technically impossible, but somehow or another it has happened, Thomas said."



Je résume :

- C'est bizarre.

- C'est techniquement impossible.

- Pourtant c'est arrivé, d'une manière ou d'une autre.



Contribution le : Aujourd'hui 10:45:47