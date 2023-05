Options du sujet Imprimer le sujet

Un chien d'assistance nommé Justin a reçu un diplôme avec sa propriétaire, Grace Mariani, qui a obtenu son diplôme de l'Université Seton Hall, dans le New Jersey aux US.Le lien quel a dû nouer avec ce chien doit être vraiment fou. Pluie d'os pour fêter les plômes!

Aujourd'hui 11:39:36