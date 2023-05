Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Quand tu vois une opportunité et que tu la saisit 3 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8049 Karma: 21093 Un automobiliste saute sur la rampe d'un camion de dépannage (désolé mauvaise qualité d'image, pas trouvé mieux, même qualité sur Reddit) :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 21:34:15