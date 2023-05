Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Grand-mère prank x2 + rapace accroché + motard donne conseil 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8055 Karma: 21102 Une grand-mère joueuse colle des yeux partout dans un magasin :

Une grand-mère joueuse empêche une voiture de passer :

Une personne courageuse ou inconsciente décroche un rapace d'une fenêtre :

Un motard donne un conseil :

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:38