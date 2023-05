Rotation totale de la lune

Options du sujet Imprimer le sujet

Je savais pas que la lune avait une rotation !

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 9266 Karma: 3993 Pas si caché que ça la face cachée de la lune.

En fait c'est la Lune vue du Soleil.

La lune tourne bien sur elle même mais elle tourne aussi vite autour de la Terre c'est pour ça qu'on voit toujours la même face (ou presque puisqu'en fait elle oscille un peu et 59 % de la surface est observable à un moment ou un autre).



https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_synchrone

https://fr.wikipedia.org/wiki/Libration Citation :En fait c'est la Lune vue du Soleil.La lune tourne bien sur elle même mais elle tourne aussi vite autour de la Terre c'est pour ça qu'on voit toujours la même face (ou presque puisqu'en fait elle oscille un peu et 59 % de la surface est observable à un moment ou un autre).

