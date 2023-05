Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Comment donner son médicament à un chat 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18239 Karma: 21031

Contribution le : Aujourd'hui 10:45:06

alfosynchro Re: Comment donner son médicament à un chat 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12232 Karma: 5425 Faut savoir qu'il va bailler à ce moment là.



Perso, pour donner son comprimé à ma chienne, je coupe un bout de saucisse de Strasbourg, j'y enfonce le comprimé, et hop, le tour est joué, c'est elle qui le demande.

Contribution le : Aujourd'hui 11:21:36