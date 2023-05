Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1416 Karma: 1240 A notre échelle humaine, ça parait gigantesque -11000m de profondeur ou +8900m d'altitude, mais ramené à la circonférence terrestre de 40000km :

(11km + 9km) /40000km, ça fait moins de 0,05%.



La croûte terrestre est très plate...



edit: @deepo Qu'il y a-t-il à comprendre ou pas ? Les écarts sont à imaginer soit sur un segment d'une certaine longueur ou bien sur un cercle d'un certain rayon, libre à toi.

Rapporté au rayon terrestre ça donne du 0,3%.

deepo Re: La profondeur des océans 0 #3

@lsdYoYo Je ne capte absolument pas la pertinence du calcul. Tu l'aurais rapporté au diamètre (voire au rayon) de la terre là encore d'accord. Mais sa circonférence?

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12236 Karma: 5426 Après une rapide recherche, je n'ai pas trouvé de DJP, mais j'ai déjà vu cette vidéo.

Impressionnant.

