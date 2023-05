Vidéo générée par IA ambiance "bioshock" retro futuriste, comme un cauchemar

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 4224 Karma: 4029



AI FILM -The Carnival of the Ages - Runway gen2



Difficile de donner un titre à cette vidéo , j'aurais pu parler de atomic hearts aussi pour l'inspi et l'ambiance.

Contribution le : Aujourd'hui 08:27:35