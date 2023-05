Options du sujet Imprimer le sujet

Samin Pizza nuggets 3 #1

Je viens d'arriver

Pizza Nuggets Ad 1993 (Found Footage) - AI Made



J’ai pas bien compris ce que j’étais en train de regarder mais j’ai eu envie de le partager

Banbs Re: Pizza nuggets 0 #2

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 307 Karma: 294 il y a un mélange de sensation de malaise et de psychédélique en regardant cette vidéo, c'est très perturbant...

alfosynchro Re: Pizza nuggets 0 #3

Je poste trop Mai 2023, le mois où on a commencé à être envahi par des vidéos made by IA...

