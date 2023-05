Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Papa de l'année 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35556 Karma: 14221 Cette petite fille est une fan inconditionnée de Taylor Swift.

Mais il n'y avait plus de ticket pour son concert. Alors, pour faire plaisir à sa fille, Super Papa l'a quand même emmenée, sous la pluie, et portée sur son dos pour qu'elle puisse voir un peu (les écrans je suppose).



Contribution le : Aujourd'hui 11:48:21