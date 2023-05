Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Eruption du volcan Popocatepetl 3 #1

Kilroy1

Volcano Popocatepetl Eruption Captured on Security Camera || ViralHog

Le_Relou Re: Eruption du volcan Popocatepetl 0 #2

Le_Relou On en déduit que la caméra se situe à une vingtaine de kilomètres du volcan...

Wiliwilliam Re: Eruption du volcan Popocatepetl 0 #3

Wiliwilliam Sacré onde de choc

Inkonito Re: Eruption du volcan Popocatepetl 0 #4

Inkonito @Le_Relou C'est presque 20 Km. Le son parcourt 343 m/s, entre la première image où on voit l'éruption du volcan et le son de l'explosion, il s'écoule environ 52 secondes, donc 17836 m

