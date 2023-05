Vers la fin du Wokisme ?

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1518 Karma: 744

Alors moi, je suis quand même direct allé voir les critiques sur les médias sociaux (Wikipedia) pour comprendre pourquoi elle est critiquée. Ça commence mal peu de chances que je sois d'accord avec cette dame.



6:37, c'est mon maximum, lorsque qu'elle dit que "l'écriture inclusive est l'une des formes majeures de bêtise woke", ça m'a achevé.



Je ne suis pas objectif, récemment j'ai essayé de trouver une vidéo avec un point de vue woke wokiste, mais je suis tombé uniquement sur des vidéos comme la tienne.( et j'en ai déjà maté genre 2,3 bien longue )



Un moment ils font le lien entre complotisme et wokisme, et je suis totalement d'accord avec eux. L'énorme problème pour moi c'est que cet échange: c'est 2 complotistes discutant entre eux.



-------



ah oui ....



1 point pour la dame

Contribution le : Aujourd'hui 22:27:59