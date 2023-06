Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47406 Karma: 25562

Le président des Étas-Unis, Joe Biden, chute sur scène lors d'une cérémonie militaire à Colorado Springs, dans l'Etat du Colorado.





VIDEO: President Biden falls on stage while giving out diplomas at U.S. Air Force Academy graduation

Contribution le : Aujourd'hui 06:33:30