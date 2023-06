Options du sujet Imprimer le sujet

Incroyable crash au 500 miles d'Indianapolis !

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 8058 Karma: 1217 Le pneu qui s'envole vers les gradins m'a fait penser à destination finale (le 4 peut-être?)

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 308 Karma: 294 Je me demande pourquoi il ouvre sa visière... ? Je pense à un mauvais reflexe dû au stress/à la panique. Mais il y a peut-être une explication plus logique ??

