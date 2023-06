Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Incroyable (je pèse mes mots) scène de combat - Battlefield 2042 1 #1

Yazguen

BATTLEFIELD 2042 - Epic jet pilot kill clip - Only in Battlefield

CrazyCow Re: Incroyable (je pèse mes mots) scène de combat - Battlefield 2042 1 #2

CrazyCow



En tout cas je suis pas sûr que ça soit la méthode la plus pratique pour abattre un avion s’il nous reste des missiles à bord Ça me rappelle une vidéo qui date de quelques années où quelqu’un avait fait ça justement (c’était dans un Battlefield je crois ou GTA).En tout cas je suis pas sûr que ça soit la méthode la plus pratique pour abattre un avion s’il nous reste des missiles à bord

Banbs Re: Incroyable (je pèse mes mots) scène de combat - Battlefield 2042 0 #5

Banbs

Battlefield 2042 Rendezook (jet scene) vs Battlefield 4 (comparison) Citation :Battlefield 2042 Rendezook (jet scene) vs Battlefield 4 (comparison)

