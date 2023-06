Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Quand le chien décide que la promenade est finie 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18259 Karma: 21145

Shiba Decides Walk Is Over || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:50

Kendaar Re: Quand le chien décide que la promenade est finie 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2636 Karma: 1500 il voit pas que son chien creve de chaud et surement deshydraté en prime ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:51