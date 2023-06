Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Le reflexe d'une mère





alfosynchro Re: Le reflexe d'une mère

Il me semble que j'ai déjà vu cette vidéo.

N'empêche, bien joué la maman !



JCM77 Re: Le reflexe d'une mère

alfosynchro oui,



Mais la vidéo n'existe plus . Je ne l'ai pas retrouvé en article.



edit : ah si, avec le lecteur Koreus, elle fonctionne (et en meilleure qualité ) oui, ici . Je ne l'ai pas retrouvé en article.edit : ah si, avec le lecteur Koreus, elle fonctionne (et en meilleure qualité



Krogoth Re: Le reflexe d'une mère

Si elle pouvait s'occuper un peu plus de son gamin que de son téléphone elle aurait pas besoin de reflexe et son enfant ne se serrait pas blessé (il est certainement pas indemne).



Ici c'est pas une bonne maman qu'on voit mais une mauvaise mère.

