espalemit Fernand, 91 ans, construit la maison de Blanche-Neige depuis plus de 30 ans 1 #1

1 Kilo de plus Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 1024 Karma: 693 Reportage autour de l'histoire de Fernand, 91 ans, qui construit depuis plus de 30 ans la surprenante maison de Blanche-Neige.

Ce personnage haut en couleur raconte avec passion -et vigueur- comment il en est arrivé là !







Source : neo.tv

Contribution le : Aujourd'hui 16:45:16