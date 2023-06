Toilettage d'un husky + grande femme petit homme + opinion féministe

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4614 Karma: 2126

Vous navigateur est trop vieux

Voilà pourquoi le toilettage d'un husky coûte plus cher



Vous navigateur est trop vieux

Une grande femme et un petit homme



Vous navigateur est trop vieux

Pour les non anglophones, elle critique le fait que des anciens hommes transsexuels aient été nommés femme sportive de l'année, meilleure actrice, représentante de marques féminines... et qu'il est paradoxal de prétendre promouvoir le féminisme quand des "hommes biologiques" prennent la place de femmes. Je trouve qu'elle a raison.



(Désolé pour la verticalité des vidéos, ce n'est pas moi qui ai filmé!)

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:40