Une influenceuse Chinoise se fait braquer son taxi à Paris

Ma belle soeur, à un feu rouge, derriere une voiture, à St Denis. vitre droite cassée, elle etait au volant, et bloquée par le bouchon du feu. et un mec en scooter qui s'est penché pour recuperé l'ordi de son boulot (ct du bull, donc securisé, un peu trop pour ces mecs finis à la pisse).



ensuite pour avoir bossé dans l'hotellerie à paris, c'est effectivement tous les jours... le pire un bus il y a cinq ans, dans l'etap hotel (ibis bleu) de aubervilliers pantin ou paris nord (ils etaient plus au nord que nous). là ca a été braquage direct quand les chinois sont sortis de l'hotel, et ils n'etaient pas qu'un peu...

Les repercussions ? bah les bureaux kuoni se sont deplacés, il y a eu des plaintes enregistrées, et surtout ils ont cassé tous les contrats pour raisons de securité, et peu importe la nationalité des clients...



les vols à l'arraché y en a pas mal en bas des grands magasins de paris aussi. toujours la meme cible (et toujours par la meme vermine aussi, du rebeu, du black, du pauvre de banlieues)





Apres il n y a pas que le comportement des vermines à remettre en cause. Tu vois les chinois, ils ont plus de sacs que les bras peuvent en contenir (ils n ont qu'une demi journée d'achat (autant dire que c'est trop peu pour reflechir à la qualité de l'achat)) donc c'est assez facile pour un braqueur de recuperer un sac ou deux, il y a toujours un truc qui vaut le coup dans chacun.

les japonais eux sont des gens extremement bienveillants, de fait, ils ont tendance à laisser un sac dans le hall sans se soucier des risques, comme s'ils etaient au japon. (faut pas croire, cest pas le pays des bisounours la bas aussi, ils ont des vols egalement, mais moins, et ils sont moins habitués).

Et paris sud, une famille de mongols (dont jaurais bien épousé la fille (une dinguerie)) vitre cassée, sac volé, je me suis retrouvé à les accompagner au commissariat et à faire le traducteur. le gars devait rester 4 jours, il a eu le temps de contacter son ambassade, de se faire faire une nouvelle carte et avait une depense de 1000 balles couverte, visiblement une tres grosse famille.



cest vraiment monnaie courante. A coté j habite desormais lyon, et je n'ai jamais eu de soucis ici comme j'ai pu en avoir au nord. j'ai meme bouffé à la guillotiere sans avoir été gené une seule fois à 23 h passées la bas).



